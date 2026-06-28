В Ярославле борец с пьянством случайно разбил стекло остановки

Разбудить пьяницу не удалось. Фото: телеграм-канал Подслушано в Ярославле.

Инцидент, о котором сообщили пользователи соцсетей, произошел на остановке общественного транспорта на Красной площади.

Там на лавочке заснул нетрезвый гражданин, оставив рядом бутылку, из которой пил. К пьянице подошел молодой парень и принялся его стыдить, но алкоголик даже не проснулся. В итоге адепт ЗОЖ решил пойти на крайние меры. Он закричал: "Алкоголь - это фу!" – и с размаху разбил бутылку об асфальт.

Осколки угодили в стекло остановки, которое пошло трещинами. Теперь борцу с пьянством (а его, скорее всего, быстро найдут) придется возмещать ущерб.