Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2026 9:55

В Ярославле борец с пьянством случайно разбил стекло остановки

Повлиять на любителя горячительного не удалось
Георгий БРИНЧУК
Разбудить пьяницу не удалось. Фото: телеграм-канал Подслушано в Ярославле.

Разбудить пьяницу не удалось. Фото: телеграм-канал Подслушано в Ярославле.

Инцидент, о котором сообщили пользователи соцсетей, произошел на остановке общественного транспорта на Красной площади.

Там на лавочке заснул нетрезвый гражданин, оставив рядом бутылку, из которой пил. К пьянице подошел молодой парень и принялся его стыдить, но алкоголик даже не проснулся. В итоге адепт ЗОЖ решил пойти на крайние меры. Он закричал: "Алкоголь - это фу!" – и с размаху разбил бутылку об асфальт.

Осколки угодили в стекло остановки, которое пошло трещинами. Теперь борцу с пьянством (а его, скорее всего, быстро найдут) придется возмещать ущерб.