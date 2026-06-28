В Ярославле спасли птенца чайки, которого едва не убили подростки

Родителей подростков могут наказать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам очевидцев, произошло это 27 июня на Московском проспекте. Два подростка сначала охотились на голубей, но те разлетелись. Тогда школьники нашли более подходящий объект – птенца чайки.

Дети забросали птицу камнями, у птенца пошла кровь. Когда бедолагу попытались защитить взрослые, один из подростков замахнулся на них самокатом.

В итоге мальчишек прогнали, а пострадавшую живность доставили в ветклинику. У птенца диагностировано сотрясение мозга.

Автор поста утверждает, что ранее в этом же дворе дети насмерть забили другую птицу.

На самом деле за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. В случае, если ребенок не достиг возраста, в котором его могут наказать, его родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию.