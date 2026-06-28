Вандалы испортили новые катамараны в ярославском парке

Новые катамараны уже повреждены. Фото: Мэрия Ярославля.

Об инциденте сообщил на своей странице в ВК мэр города Артем Молчанов. По его словам, в парке 30-летия Победы вандалы повредили готовящийся к открытию аттракцион – катамараны.

Мэр посетовал, что подобные случаи обесценивают общий труд и бюджетные средства, направленные на благоустройство, и призвал беречь плоды этого труда.

«Виновные в данном инциденте будут оперативно установлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», - предупредил мэр.