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НовостиПроисшествия28 июня 2026 7:42

Вандалы испортили новые катамараны в ярославском парке

Аттракцион еще даже не успел открыться
Георгий БРИНЧУК
Новые катамараны уже повреждены.

Новые катамараны уже повреждены.

Фото: Мэрия Ярославля.

Об инциденте сообщил на своей странице в ВК мэр города Артем Молчанов. По его словам, в парке 30-летия Победы вандалы повредили готовящийся к открытию аттракцион – катамараны.

Мэр посетовал, что подобные случаи обесценивают общий труд и бюджетные средства, направленные на благоустройство, и призвал беречь плоды этого труда.

«Виновные в данном инциденте будут оперативно установлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством. Каждый, кто решит испортить объекты благоустройства, должен понимать, что отвечать придется неизбежно», - предупредил мэр.