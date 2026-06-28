Жулики вместо перечисления зарплаты списали деньги со счета ярославца

Деньги жулики списали со счета переводчика. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Подработку 30-летний житель Рыбинска искал в сети. На одном из сайтов он увидел предложение о переводе текста с русского языка на испанский и связался в мессенджере с заказчиком.

После этого на электронную почту мужчины пришло письмо с ссылкой на подтверждение получения денежных средств за работу. Он ввел реквизиты банковской карты, но вместо пополнения со счета переводчика списали 8400 рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Виновников разыскивает полиция.