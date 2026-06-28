Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 6:51

В Ярославской области ввели и отменили ограничения для самолетов

Почти одновременно с объявлением и отменой беспилотной опасности
Георгий БРИНЧУК
Аэропорт работает в прежнем режиме. Фото: Георгий БРИНЧУК

Аэропорт работает в прежнем режиме. Фото: Георгий БРИНЧУК

Об угрозе БПЛА в начале седьмого утра объявил глава региона Михаил Евраев. Спустя несколько минут было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

В 7.15 движение восстановили, а в начале девятого отменили и беспилотную опасность.

Все это время действовали и ограничения для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации.

В Минобороны России данных о сбитых над Ярославской областью беспилотниках нет: на этот раз обошлось.