В Ярославской области ввели и отменили ограничения для самолетов

Аэропорт работает в прежнем режиме. Фото: Георгий БРИНЧУК

Об угрозе БПЛА в начале седьмого утра объявил глава региона Михаил Евраев. Спустя несколько минут было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

В 7.15 движение восстановили, а в начале девятого отменили и беспилотную опасность.

Все это время действовали и ограничения для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации.

В Минобороны России данных о сбитых над Ярославской областью беспилотниках нет: на этот раз обошлось.