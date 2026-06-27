В Ярославской области ревнивица покалечила ключом соперницу

Ревнивицу будут судить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летней жительнице Переславля-Залесского инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии обвинения, в ноябре прошлого года она подстерегла вечером около проходной одного из предприятий мужа с другой женщиной. Ревнивица набросилась на соперницу с ключом и успела ударить по руке, причинив здоровью последней легкий вред.

Уголовное дело, как сообщили в областной прокуратуре, направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Nº 3 Переславского судебного района.

Виновнице грозит до двух лет колонии.