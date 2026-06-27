Жительница Рыбинского округа пырнула возлюбленного ножом в живот

Виновнице грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

О ножевом ранении 46-летнего жителя Рыбинского округа в полицию сообщили из больницы.

Сам пострадавший и его 52-летняя сожительница пытались убедить медиков и полицейских, что напал на мужчину незнакомец. Но оперативники выяснили, что опасно ранила бедолагу возлюбленная.

Женщина призналась, что в ходе пьяной ссоры сожитель ее оскорбил. Она сначала просто пригрозила ему кухонным ножом, потом пырнула мужчину в живот. Нож и свою одежду со следами крови дама выбросила за забор и вызвала скорую. Эти вещдоки найдены и изъяты.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Виновнице грозит до десяти лет лишения свободы.