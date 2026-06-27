200 пар окольцевали в Ярославской области в красивую зеркальную дату

Счастливые молодожены вступили в брак в зеркальную дату. Фото: управление ЗАГС Ярославской области

26.06.26 в регионе предсказуемо случился настоящий свадебный бум. Считается, что свадьбы в «зеркальную» дату – к долгой и счастливой совместной жизни.

В Ярославской области в этот день окольцевали сразу 200 пар. Как сообщили в областном управлении ЗАГС, не все молодожены – жители нашего региона.

«Вместе с коренными ярославцами, рыбинцами, угличанами и переславцами свои семьи сегодня создали те, кто когда-то приехал к нам и нашёл здесь своё счастье. Среди них – уроженцы Архангельской области, Республики Коми, Магаданской области, Тамбовской, Тверской, Вологодской и Костромской областей!» - отметили в ведомстве.

Молодоженам вручили не только свидетельства о заключении брака, но и поздравления от имени главы региона Михаила Евраева.