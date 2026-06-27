В Ярославле злодеи в масках в ночи отправились воровать мопед

Похитителей запечатлели камеры. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Об инциденте рассказал в соцсетях владелец украденной техники. По его словам, случилось все около часа ночи 27 июня на улице 2-я Ляпинская, 15.

- На записях с камер нескольких домов запечатлен момент, как два парня в масках и черных куртках везут мопед обратно в подъезд, а затем из-за лая собаки убегают. А также на камерах других домов зафиксированы лица воров, - сообщил пострадавший.

По его словам, заднее колесо мопеда было зафиксировано тросом, который воры взломали. Также они сломали заднее колесо, замок зажигания и приборную панель. Автор сообщения предположил, что парни заранее ходили по подъездам.

Владелец транспорта планирует написать заявление в полицию, но все же дает похитителям шанс избежать ответственности, вернув мопед и возместив ущерб.