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НовостиОбщество27 июня 2026 10:55

В Кукобое отреставрируют уникальный собор во имя Христа Спасителя

Это подарок к 500-летию села
Георгий БРИНЧУК
Уникальный собор в Кукобое.

Уникальный собор в Кукобое.

Фото: Правительство Ярославской области.

Красивейший Спасский собор в Кукобое спроектировал автор Морского собора в Кронштадте - известный архитектор Василий Косяков. Нынче храм приведут в порядок за счет федерального бюджета по программе «Развитие культуры».

В областном правительстве напомнили, что в Кукобое, который 27 июня отмечает юбилей, есть и другие достопримечательности: это родина Бабы-яги, здесь красивая природа, уникальные родники. Все это позволило селу войти в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

А еще в год своего 500-летия село участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».