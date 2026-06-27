На Ярославль надвигается гроза с сильным ветром

На Ярославль и окрестности надвигается гроза. Фото: Георгий БРИНЧУК

Метеорологи предупредили, что до шести вечера на смену вёдру придут грозы с ливнями и сильным ветром, скорость которого будет достигать 12-15 метров в секунду.

На улицу лучше по возможности не выходить, а если все же придется это сделать, не укрывайтесь от непогоды под деревьями, рекламными щитами и прочими тяжелыми конструкциями, которые могут на вас свалиться. Не лишним будет убрать заранее с балконов вещи, которые может унести ветер.

Из-за ухудшения видимости на дорогах водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.

В экстренных случаях наберите 112.