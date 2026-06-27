В Ярославской области гремит фестиваль «Песни России»

Концерты пройдут в 11 округах области. Фото: Правительство Ярославской области.

Первый концерт Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» состоялся 26 июня. Он объединил народные коллективы из разных регионов страны, в том числе из Ярославской области. Возглавляет фестиваль народная артистка России Надежда Бабкина.

В областном правительстве напомнили, что мероприятие пройдет в 11 округах нашего региона. 27 июня концерт состоится в Мышкине, затем – в Новом Некоузе, Пошехонье, Большом Селе, Пречистом, Константиновском, Гаврилов-Яме, поселке Судоверфь, селе Туношна и Карабихе.

Для Ярославля Надежда Бабкина споет 1 июля в рамках Театральной недели на Советской площади.