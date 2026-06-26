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НовостиОбщество26 июня 2026 15:57

Центр творчества и досуга открылся в ярославском Мышкине

Он предназначен для детей и взрослых
Георгий БРИНЧУК
Новый центр смогут посещать 270 детей и взрослых.

Новый центр смогут посещать 270 детей и взрослых.

Фото: Правительство Ярославской области.

Новый центр смогут посещать, как сообщили в областном правительстве, порядка человекВ здании открыты классы робототехники, 3D-моделирования, информатики, изобразительного искусства, хореографии, гитары, шахмат, работает военно-патриотический клуб «Выстрел».

Имеется современный актовый зал с профессиональным световым и музыкальным оборудованием, тренажерный зал. Для всех помещений закуплена новая мебель и все необходимое для занятий. Кроме того, создана доступная среда для маломобильных посетителей.