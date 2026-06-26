В ярославской колонии прошла ярмарка вакансий для осужденных

Мероприятие состоялось в исправительной колонии №1. Оно было предназначено для осужденных, которые готовятся к освобождению, и проводилось для социальной реабилитации и ресоциализации подопечных.
В ярмарке вакансий приняли участие представители Центра занятости населения, специалисты организаций, которые готовы принять на работу бывших осужденных, социальные работники.
Присутствующие рассказали о наиболее востребованных на рынке труда вакансиях, требованиях, предъявляемых к соискателям, алгоритме действий после освобождения.