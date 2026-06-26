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НовостиОбщество26 июня 2026 15:47

Ярославские ветераны СВО представляют регион на «Абилимпиксе»

Чемпионат по профессиональному мастерству проходит в Казани
Георгий БРИНЧУК
Ярославль представляют десять участников.

Ярославль представляют десять участников.

Фото: Правительство Ярославской области.

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников спецоперации. Мероприятие проводится второй год подряд.

В Казани собрались свыше двух тысяч человек, более половины из которых – конкурсанты и эксперты. Ярославскую область, как сообщили в региональном правительстве, представляют десять ветеранов СВО.

Для участников и экспертов будут организованы экскурсии, а также посещение театров и музеев. Кроме тогом, ожно будет получить консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, профессионального образования, реабилитации и трудоустройства.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 1 июля.