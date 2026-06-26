В Ярославле снова состоится ночной забег

Ночной забег пройдет 18 июля. Фото: Мэрия Ярославля.

Забег «Ночной Ярославль» пройдет в губернском городе в третий раз – случится это 18 июля. В мэрии сообщили, что нынче изменится точка старта: участникам предстоит пройти свои дистанции от площади у концертно-зрелищного центра «Миллениум».

Спортсмены и физкультурники пробегут по живописным историческим местам города. Основные дистанции в 5 километров и 10 километров раскроют участникам красоту Волжской и Которосльной набережных, парка 1000-летия Ярославля, музея-заповедника и парка «Подзеленье».

Также состоятся бесплатный тематический забег на 1 километр и детский старт на 500 метров.