Нападающий Никита Кирьянов подписал новый контракт с ярославским «Локомотивом»

Контракт продлен еще на три сезона. Фото: телеграм-канал Хоккейный клуб «Локомотив»

Как сообщили в телеграм-канале ХК «Локомотив», 24-летний двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с «железнодорожниками» до 2029-го года. В клубе уточнили, что это наиболее долгий контракт среди всех игроков нынешнего состава команды.

В этом сезоне Кирьянов провел в основном составе «Локомотива» 82 игры и набрал в них 29 (13+16) очков при общем показателе полезности «+13».

В ХК выразили удовлетворение продолжительным сотрудничеством с игроком и пожелали ему новых побед в составе «Локомотива»