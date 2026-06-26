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НовостиОбщество26 июня 2026 15:18

Ярославского браконьера осудили за незаконную охоту на лося

Ему придется также возместить вред
Георгий БРИНЧУК
Машина, на которой браконьер вывез добычу.

Машина, на которой браконьер вывез добычу.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Незаконно поохотился 51-летний житель Гаврилов-Ямского округа в декабре прошлого года. Неподалеку от деревни Балахнино он застрелил лосиху, разделал ее и вывез на автомобиле УАЗ «Патриот».

Виновника нашли и завели на него дело за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, по иску районной прокуратуры суд взыскал с виновного 320 тысяч рублей в пользу Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

Приговор вступил в законную силу.