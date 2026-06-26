В Ярославском округе сделали безопаснее дорогу в школу

Дорога стала гораздо безопаснее. Фото: Народный фронт Ярославль.

Четыре года селянам приходилось ходить в школу, амбулаторию и на почту по дороге без тротуаров, искусственных неровностей, знаков и разметки. А еще на этом участке имеется поворот, из-за которого водители и пешеходы не видят друг друга.

Селяне обратились на прямую линию с президентом и в Народный фронт. Представители президентского движения вместе с прокуратурой добились установки "лежачего полицейского", знаков и нанесения разметки. Теперь машины сбрасывают скорость. Правда, тротуар сделать не получилось: участок слишком узкий. Но власти планируют что-то придумать в перспективе.