Ярославское правительство поможет маленьким АЗС

В областном правительстве решают проблему перебоев с бензином. Фото: Правительство Ярославской области.

Проблемы с горючим спровоцировали в последние дни ажиотажный спрос. По информации топливных компаний, в последние дни объем продаж бензина на автозаправочных станциях вырос в три-четыре раза. Многие приезжают на АЗС с канистрами – этот аксессуар, кстати, тоже подскочил в цене: на маркетплейсах емкости продают порой по четыре с лишним тысячи. А поставщики перестраивают логистику, чтобы ускорить поставки на АЗС.

В областном правительстве сообщили о совместном с топливными компаниями решении оперативно помочь небольшим АЗС, которые закупают топливо у крупных поставщиков. Они смогут заключить договоры с новыми оптовиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

«Особое внимание уделяем Любимскому, Первомайскому и Некоузскому округам, где работают преимущественно маленькие частные заправки. Именно здесь сегодня наиболее сложная ситуация с наличием топлива, поэтому им будет обеспечен приоритет при заключении контрактов и отгрузке нефтепродукто», - сообщил глава региона Михаил Евраев.

Также власти намерены совместно с ФАС проконтролировать ценообразование на рынке топлива.