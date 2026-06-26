В Ярославской области селянам вернули незаконно проданный детсад

Суд велел вернуть садик селянам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 1989 году совхоз «Аббакумцевский» построил и ввел в эксплуатацию здание детского сада на 90 мест в деревне Грешнево Некрасовского района. В ходе реорганизации совхоза и его правопреемников право собственности на детский сад перешло к ООО «АПК Грешнево».

Это предприятие в 2020 году обанкротилось, и конкурсный управляющий передал здание детского сада и земельный участок для его обслуживания залоговому кредитору, который купил все это за пятую часть реальной стоимости (2,75 млн рублей). В апреле 2023 года право собственности на указанные объекты недвижимости передано физическому лицу в соответствии с соглашением об отступном.

Как показала прокурорская проверка, в нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» реализация детского сада произведена без включения в конкурсную документацию условия о сохранении его целевого назначения и без заключения соглашения о передаче объектов в муниципальную собственность.

Кроме того, в 2020-2024 гг. спорные объекты недвижимости предоставлялись собственниками в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению с неоднократным повышением арендной платы.

Представители надзорного ведомства подали иск о признании недействительными сделок, связанных с отчуждением здания детского сада и земельного участка под ним, признании на них права муниципальной собственности и взыскании в местный бюджет уплаченных муниципальным детским садом арендных платежей в общей сумме свыше 1,4 млн рублей.

Решением Некрасовского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ярославский областной суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчика оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.