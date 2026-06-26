В Ярославле наградили оператора АЗС, которая помогла предотвратить теракт

В Ярославле за проявленное неравнодушие наградили оператора АЗС. Фото: Правительство Ярославской области.

На заседании антитеррористической комиссии оператору ярославской АЗС Екатерине вручили благодарственное письмо за проявленные ответственность и неравнодушие.

"Для того чтобы обезопасить нашу молодежь от вербовщиков и мошенников, ввели ограничения на продажу ГСМ подросткам. И практика уже показала свою эффективность. Оператор автозаправочной станции Екатерина Борисовна помогла предотвратить террористический акт на территории региона. Очень важно, чтобы таких людей в регионе было как можно больше", - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

С начала 2026 года в регионе было отражено 16 атак беспилотников. Принимаются все возможные меры для того, чтобы обеспечить безопасность людей, сохранить их имущество, а также объекты экономики и социальной сферы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен