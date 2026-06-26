В Ярославле владелец квартиры ранил ножом гостя своей квартирантки

Ярославец устроил поножовщину в квартире, где его знакомая устроила застолье. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославцу, которому не понравилось, что в его квартире устроили застолье, ранил ножом одного из гостей. 43-летнему мужчину доставили в больницу, а оттуда о пациенте с явно криминальной травмой сообщили в полицию.

Подозреваемый рассказал, что в его квартире временно проживала знакомая.

"В день происшествия он узнал, что квартирантка распивает спиртное с неизвестными. Мужчина приехал с проверкой и у него случился конфликт с одним из гостей. В ходе потасовки хозяин квартиры нанес удар ножом оппоненту", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о легком причинении вреда здоровью. Владельцу квартиры грозит до двух лет.

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