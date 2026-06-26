В Ярославле мужчина погиб при пожаре, который начался из-за сигареты

При пожаре в Ярославле погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Следователи проверяют обстоятельства гибели 64-летнего мужчины при пожаре в доме на улице Труфанова в Ярославле.

Квартира, в которой жил мужчина, загорелась утром 25 июня. Тушили ее девять спасателей на четырех машинах. К сожалению, хозяина жилья спасти не удалось. По предварительной версии, начался пожар из-за тлеющей сигареты.

"Огнем повреждена квартира на площади 32 квадратных метра, уничтожено имущество на площади 20 квадратных метров", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Следователями назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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