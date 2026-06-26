Кишечную палочку нашли на пляже в Рыбинском округе

В Рыбинском водохранилище запретили купаться. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Рыбинску и Рыбинскому району проверили качество воды в местных водоемах. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, качество проб воды, отобранных в мае и июне, не соответствует гигиеническим нормативам.

Например, на пляже в поселке Каменники содержание кишечной палочки превысило гигиенический норматив в 6,2 раза. Анализ также показал, что энтерококки превышены в 24 раза, общие колиформные бактерии - в 4,8 раза, а показатель содержания органических веществ - в 1,5 раза.

Купание в Рыбинском водохранилище запрещено.

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