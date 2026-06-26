В центре Ярославля 27 июня ограничат проезд транспорта

В центре Ярославля ограничат проезд транспорта. Фото: Мэрия Ярославля.

В субботу, 27 июня, на Советской площади Ярославля пройдет фестиваль "Яро.Славно.Молодежно". Для безопасности его участников улицы, которые находятся рядом с местом проведения праздника, закроют для проезда машин.

С 8 утра до 23.55 ограничения введут на улицах Кирова и Нахимсона, Народном переулке, Советской площади и площади Челюскинцев.

Там же с 22 часов 26 июня до 23.55 27 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

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