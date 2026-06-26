Расширение трассы М8 у Ростова Великого закончат раньше установленного срока

Работы по расширению трассы М8 у Ростова Великого идут с опережением графика. Фото: Правительство Ярославской области.

Расширение участка трассы М8 у Ростова Великого планируют закончить раньше установленного срока - октября 2027 года. На шестикилометровом отрезке, который пролегает вдоль западного берега озера Неро, работают около 100 человек, идет расширение с двух до четырех полос.

Сейчас дорожники укладывают слои основания и асфальтобетонного покрытия, заменяют водопропускные трубы. Затем будут обустроены тротуары и пешеходные дорожки в селах Львы и Песочное, установлены семь светофорных объектов и современное светодиодное освещение. За безопасностью в зоне работ следит Госавтоинспекция – нарушений при обустройстве участка не выявлено.

Ремонт у Ростова Великого – это только первый шаг по масштабной модернизации всей трассы. Уже получено заключение Главгосэкспертизы на проект проведения обновления участка 145-й – 160-й километр, готовится документация по обходу Переславля-Залесского.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен