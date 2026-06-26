В Ярославской области усилили наблюдение за лесами

В Ярославской области усилен мониторинг пожарной опасности в лесах. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области усилили контроль за лесами. Для предотвращения возгораний задействована многоуровневая система защиты.

Ведется постоянный видеомониторинг, который позволяет быстро выявлять возгорания. Усилено патрулирование лесов. В случае крупного пожара к его ликвидации оперативно готовы привлечь более 500 единиц спецтехники.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, для контроля используется космический мониторинг системы ИСДМ-Рослесхоз, которая отображает очаги возгораний в виде термоточек. На базе региональной диспетчерской службы установлены мониторы, контролирующие весь лесной фонд области. Также для контроля применяют камеры "Лесохранитель". Они помогают оперативно выявить задымление и зафиксировать термоточки, что дает возможность узнавать о пожарах на самых ранних его стадиях. Каждая камера «Лесохранитель», установленная на вышке сотовой связи, обеспечивает круговой обзор и высокое разрешение изображения.

На данный момент пожарная обстановка в Ярославской области стабильная, лесных пожаров нет. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 112 или 8-800-100-94-00.

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