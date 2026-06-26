В Ярославле вандал, пытаясь заработать 350 рублей, причинил ущерб на 150 тысяч

В Ярославле задержали вандала, который рисовал рекламу на домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

37-летнему жителю Ярославля предъявлено обвинение в вандализме. С помощью трафаретов и краски он нанес рекламу запрещенных веществ на стену дома на улице Рыбинской. Хулигана задержали.

В полиции он признался, что это нашел себе подработку в Интернете. За каждую надпись, нанесенную на здание, ему должны были заплатить 350 рублей.

Причиненный ущерб оценили в 151 тысячу рублей.

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