Спрятал тело в машине на парковке: ярославца будут судить за убийство соседа

Ярославца будут судить за убийство соседа. Фото: УМВД по Ярославской области.

Ярославские следователи передали в суд уголовное дело об убийстве. Обвиняемый - 50 летний местный житель.

В марте этого года в машине, припаркованной на стоянке, нашли труп мужчины. На теле были огнестрельная и ножевая раны. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед убитого по СНТ.

"Установлено, что между обвиняемым и потерпевшим на фоне длительного конфликта произошла очередная ссора. Тогда один из мужчин произвел выстрел из огнестрельного оружия и нанес удар ножом в область груди другого", - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уже мертвого соседа ярославец посадил в его же машину и отвез на парковку к магазину в поселке Кузнечиха. Затем он переместил автомобиль на другую стоянку, уже на проезде Домостроителей. Там убитого и нашли спустя несколько дней. Труп был накрыт одеялом, чтобы его не было видно через окна, а регистрационные номера "Фольксвагена" заменены. У обвиняемого было достаточно времени, чтобы избавиться от одежды, в которой он убивал, и выкинуть ружье с ножом.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, мужчина задумал сбежать, но его сняли с поезда в Ростове Великом.

Ярославцы взяли под стражу. Свою вину он признал.

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