Памятник "Дети войны" установят на Юбилейной площади Тутаева

Эскиз памятника "Дети войны" сделали скульпторы Елена Пасхина и Дмитрий Брандуков. ФОТО: страница Юрия Павлова ВКонтакте

На совещании в администрации Тутаевского округа определили место, где будет установлен памятник "Дети войны". Он будет находиться на Юбилейной площади рядом с мемориалом землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у Аллеи Героев.

На изготовление и установку памятника выделена субсидия в четыре миллиона рублей. Участие в софинансирование приняла администрация округа, его жители и ветераны. Эскиз сделали скульпторы Елена Пасхина и Дмитрий Брандуков.

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