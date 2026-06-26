Ярославцев приглашают в летний кинотеатр в парке на Даманском

В выходные в парке Ярославля будет работать кинотеатр под открытым небом. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ярославля приглашают на просмотр фильмов под открытым небом в летнем кинотеатре парка Даманском острове. Чтобы просмотры прошли комфортно, лучше взять с собой пледы и термосы с чаем.

Сеансы пройдут в субботу и воскресенье.

27 июня покажут фильм "Решение о ликвидации" (12+). Сеансы пройдут с 16.00 до 17:30 и с 20.00 до 21.30.

28 июня пройдет показ фильма "Тревожное воскресенье" (12+). Зрителей ждут на сеансы в 16.00 и 20.00.

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