Ярославские льготники еще больше полюбили кататься на электричках

Льготники все чаще пользуются электричками. Фото: Георгий БРИНЧУК

Поездки на пригородных поездах по Северной железной дороге со скидкой 50% в 2025-2026 учебном году совершили около 600 тысяч льготников, на 1,1% больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество отправленных пассажиров данной категории отмечается в Ярославской области – около 230 тыс. человек (рост за год составил 3,7%).

Скидка на проезд для студентов и школьников предоставляется с 1 сентября по 15 июня. Купить билет можно при наличии справки из учебного заведения или студенческого билета в кассах и поездах. Для покупки через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» нужно подтвердить льготный статус через пригородную кассу и заполнить заявление (при себе иметь СНИЛС, паспорт или свидетельство о рождении и документ, подтверждающий льготу).