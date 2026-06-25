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НовостиОбщество25 июня 2026 18:53

В Ярославле пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Работу там смогут найти и выпускники
Георгий БРИНЧУК
На ярмарке многие смогут найти работу.

На ярмарке многие смогут найти работу.

Фото: Правительство Ярославской области.

26 июня пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Ярмарка состоится во Дворце молодежи и в кадровом центре «Работа России» на улице Свободы в Ярославле. В ней будут участвовать более 50 работодателей, которые представят более трех тысяч вакансий.

В программе – презентации рабочих мест, мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Для студентов и выпускников подготовили тематический квиз и «Фестиваль профессий», где можно узнать, какие специальности будут востребованы в будущем. Особое внимание уделят участникам СВО и членам их семей, чтобы они могли подобрать работу или пройти переобучение с дальнейшим трудоустройством.