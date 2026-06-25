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НовостиПроисшествия25 июня 2026 18:21

В Рыбинске пенсионерка украла айфон в автобусе

Хозяйка забыла гаджет в салоне
Георгий БРИНЧУК
Воровка присвоила косметичку. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Воровка присвоила косметичку. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая оставила в автобусе айфон за 50 тысяч рублей. Она поставила сумки на пассажирское сиденье, а смартфон после разговора положила в косметичку, оставив ее рядом с сумками. Оплатив проезд, женщина пересела на другое место, сумки забрала с собой, упустив из виду косметичку с телефоном.

Судя по записям камер, на чужое добро позарилась старушка, которая присвоила косметичку. 68-летнюю воровку нашли и завели на нее уголовное дело.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что дело передали в суд.