Прокуратура помогла одинокой маме увеличить пособие на ребенка

Неполученные деньги одинокой маме переведут. Фото: Георгий БРИНЧУК

В августе прошлого года женщина обратилась в Отделение СФР для оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

При оформлении заявления она указала, что разведена и не получает алименты. Но поскольку женщина не поставила отметку в графе «Единственны родитель», в фонде решили, что на самом деле ее доход больше, и назначили пособие в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, установленного в Ярославской области. На самом деле брак был расторгнут задолго до рождения ребенка, бывший супруг отцом ребенка не является.

Поскольку закон не позволяет повторно рассматривать заявления при назначении социального пособия, женщина обратилась в прокуратуру.

По результатам проверки надзорное ведомство направило иск о признании за женщиной права на получения единого пособия в размере 100 % величины прожиточного минимума на детей, возложении на отделение фонда обязанности произвести перерасчет размера ежемесячного пособия в сторону увеличения размера пособия до 100% величины прожиточного минимума на детей с учетом ранее выплаченных сумм пособия.

Кировский районный суд требования прокуратуры удовлетворилв полном объеме.

Исполнение решения суда поставлено прокурором района на контроль.