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НовостиПроисшествия25 июня 2026 14:32

При пожаре в Рыбинске пострадал мужчина

Еще троих спасли пожарные
Георгий БРИНЧУК
Место происшествия.

Место происшествия.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Квартира на втором этаже дома на улице Больничной в Рыбинске загорелась 24 июня. Тушили пожар 13 спасателей, которые прибыли на место на пяти машинах.

Пострадал 57-летний мужчина. Пожарными было спасено четыре человека, в том числе ребенок.

Огнем уничтожено имущество, закопчены стены и потолок на площади 108 квадратных метров, повреждена оконная рама Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза.