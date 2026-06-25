При пожаре в Рыбинске пострадал мужчина

Место происшествия. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Квартира на втором этаже дома на улице Больничной в Рыбинске загорелась 24 июня. Тушили пожар 13 спасателей, которые прибыли на место на пяти машинах.

Пострадал 57-летний мужчина. Пожарными было спасено четыре человека, в том числе ребенок.

Огнем уничтожено имущество, закопчены стены и потолок на площади 108 квадратных метров, повреждена оконная рама Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза.