Ярославские пригородные автобусы изменят маршруты

Автобусы изменят маршруты с 1 июля. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщил организатор перевозок области, изменения начнут действовать с 1 июля на следующих маршрутах:

- через Ярославль:

· № 157 «Ярославль – Курба (через Козьмодемьянск)»: ОП «Фабрика» (в прямом и обратном направлении).

· № 107 «Ярославль – Сабельницы»: ОП «СНТ «Восход» (в прямом и обратном направлении).

· № 132 «Красный бор – Ярославль (Нижний поселок)»: ОП «КП «Грин Парк»» (в прямом и обратном направлении).

- через Рыбинск:

· № 150 «Рыбинск – Милюшино», № 152 «Рыбинск – Арефино», № 156 «Рыбинск – Шашково»: ОП «Городской сквер» (в прямом направлении) и ОП «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у д. 1) (в обратном направлении).

· № 160 «Рыбинск – Тутаев (левый берег)»: ОП «Городской сквер» (в прямом направлении), ОП «Соборная площадь» (ул. Крестовая, у д. 1) (в обратном направлении), а также ОП «Опытное хозяйство» (в прямом и обратном направлении).

· № 107 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Покров», № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Октябрьский», № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово», № 109М «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово», № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Красная Горка», № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Западное кладбище», № 179 «Юбилейный – Рыбинск (МКР Кирова)»: изменение ОП «Городской сквер» (в прямом направлении).

· № 180 «Юбилейный – Рыбинск (Призма)»: ОП «Городской сквер» (в прямом направлении), а также ОП «Площадь Дерунова» (в прямом и обратном направлении).

Телефон справочной службы: 8(4852)30-40-95.