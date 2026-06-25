Ярославцы предложили переименовать в честь «Локомотива» Советскую площадь

Итоги голосования по переименованию подведут в августе. Фото: Правительство Ярославской области.

Сбор предложений по переименованию в честь ярославского «Локомотива» завершен. Участники первого этапа голосования предлагали и объекты, и их возможные названия.

Жители Ярославской области предлагают рассмотреть варианты переименования Советской площади, улицы Институтской, Московского проспекта, парка «Нефтяник», проспекта Фрунзе, площади у вокзала Ярославль Главный, улицы Гагарина, площади Труда и «Арены-2000». Самыми распространенными идеями стали улица, проспект, площадь, сквер или парк «Локомотива» и Чемпионов.

Десять наиболее популярных объектов будут вынесены на итоговое голосование. Оно пройдет с 1 по 15 июля. Итоги подведут в августе.

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