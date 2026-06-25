Рыбинский кинолог с овчаркой Байкалом победили в соревнованиях по многоборью

За «золото» боролись восемь сотрудников из Ярославля, Углича и Рыбинска. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В Ярославле прошли соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками. За «золото» боролись восемь сотрудников из Ярославля, Углича и Рыбинска, победителей выбирали по общерозыскному профилю.

ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В первый день собаки прорабатывали запаховый след и искали предметы по запаху. Затем кинологи и их четвероногие напарники выполняли задержания, охраняли и конвоировали преступника, искали владельцев вещей в транспорте и на объектах.

«По итогам соревнований лучший результат показал инструктор-кинолог из Управления по конвоированию из Рыбинска Денис Чачин и его немецкая овчарка по кличке Байкал», - сказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

ФОТО: УФСИН по Ярославской области

На втором месте – инструктор-кинолог ИК №8 Алеся Смирнова и бельгийская овчарка малинуа Мурзик. На третьем - старший инструктор-кинолог из угличской колонии №3 Максим Петров и немецкая овчарка Терра.

ФОТО: УФСИН по Ярославской области

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