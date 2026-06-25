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НовостиОбщество25 июня 2026 10:59

Жителя Ярославля оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ярославец должен заплатить 30 тысяч рублей за свои слова
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец должен заплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Ярославец должен заплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

40-летнего жителя Ярославля оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в Красноперекопском районном суде.

Мужчина, активный пользователь соцсетей, неоднократно публиковал на своей странице ВКонтакте статусы, «направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Уголовно наказуемого деяния действия ярославца не содержат», - уточнили в пресс-службе суда.

При вынесении решения суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

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