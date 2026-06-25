Жителя Ярославля оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ярославец должен заплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

40-летнего жителя Ярославля оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в Красноперекопском районном суде.

Мужчина, активный пользователь соцсетей, неоднократно публиковал на своей странице ВКонтакте статусы, «направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Уголовно наказуемого деяния действия ярославца не содержат», - уточнили в пресс-службе суда.

При вынесении решения суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

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