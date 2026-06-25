Где в Рыбинске можно купить бензин 25 июня 2026: адреса АЗС

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков опубликовал информацию о наличия топлива на городских АЗС. Данные приведены на 13 часов 25 июля.
ГАЗПРОМНЕФТЬ
- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ,
- АЗС Ярославский тракт — ДТ,
- АЗС на ул. 9 мая, 45 — 92, 95, ДТ,
- АЗС Пошехонский тракт, 15 — 92, ДТ.
ТАТНЕФТЬ
- АЗС генерала Батова, 46 — ДТ.
ЛУКОЙЛ
- АЗС на Окружной, 89 — 92, ДТ,
- АЗС на Переборском тракте — ДТ.
АГЗ АвтоГазРесурс — газ.
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