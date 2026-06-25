Студенты техникума в Ярославле заплатили деньги и остались без дипломов

В Ярославле будут судить двух женщин, которые оставили студентов без дипломов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двух жительниц Ярославля будут судить за мошенничество в крупном размере. По данным прокуратуры региона, обвиняемые – руководитель и учредитель частного образовательного учреждения «Ярославский техникум управления и права» - без лицензии организовали платное обучение. Студенты, которые получали образование по специальностям «юрист», «специалист банковского дела» и «бухгалтер», остались без денег и без «корочек».

«При этом обучающихся намеренно вводили в заблуждение о возможности получения ими дипломов об образовании. Ущерб лицам, оплатившим обучение и не получившим в 2025-2026 годах дипломы, составил более 1,1 миллиона рублей», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело, которое расследовала полиция, передали в Кировский районный суд.

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