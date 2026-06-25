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НовостиПроисшествия25 июня 2026 9:33

Ростовец за кражу кухонной утвари может сесть на шесть лет

Безработный житель Ростова Великого унес из чужого дачного дома все, что плохо лежало
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ростовца будут судить за кражу из дачного дома.

Ростовца будут судить за кражу из дачного дома.

Фото: Андрей ДЯТЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Ростова Великого задержала за кражу безработного, уже не раз судимого за одни и те же преступления 25-летнего местного жителями. Он сломал замок на дачном доме в селе Меленки и украл погружной насос, домкрат и кухонную утварь.

Ростовец признался полицейским, что кражу совершил для того, чтобы потом продать сворованное. Часть имущества удалось вернуть хозяйке.

По статье «Кража» ростовцу грозит до шести лет.

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