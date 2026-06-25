Ростовец за кражу кухонной утвари может сесть на шесть лет

Ростовца будут судить за кражу из дачного дома. Фото: Андрей ДЯТЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Ростова Великого задержала за кражу безработного, уже не раз судимого за одни и те же преступления 25-летнего местного жителями. Он сломал замок на дачном доме в селе Меленки и украл погружной насос, домкрат и кухонную утварь.

Ростовец признался полицейским, что кражу совершил для того, чтобы потом продать сворованное. Часть имущества удалось вернуть хозяйке.

По статье «Кража» ростовцу грозит до шести лет.

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