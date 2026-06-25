Площадь тления на Ростовском полигоне ТКО уменьшилась до 0,15 гектара

Не исключено, что проверки пройдут на всех мусорных полигонах Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

На полигоне ТКО в Ростовском округе площадь тления уменьшилась до 0,15 гектара. Сейчас на месте работают 20 спецмашин, идет поиск и ликвидация скрытых очагов тления, которые находятся на глубине до четырех метров.

Ежедневно в зоне задымления проводят мониторинг состояния воздуха, идет подсчет причиненного пожаром ущерба. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и региональное министерство лесного хозяйства и природопользования проводят проверку.

«Есть предложения провести проверку всех полигонов региона. Наша задача не только полностью ликвидировать последствия происшествия, но и сделать все необходимое, чтобы подобные ситуации не повторялись», - сказал губернатор Михаил Евраев.

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