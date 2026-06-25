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НовостиОбщество25 июня 2026 9:05

Площадь тления на Ростовском полигоне ТКО уменьшилась до 0,15 гектара

Сейчас ищет подсчет причиненного ущерба
Полина ВАЧНАДЗЕ
Не исключено, что проверки пройдут на всех мусорных полигонах Ярославской области.

Не исключено, что проверки пройдут на всех мусорных полигонах Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области.

На полигоне ТКО в Ростовском округе площадь тления уменьшилась до 0,15 гектара. Сейчас на месте работают 20 спецмашин, идет поиск и ликвидация скрытых очагов тления, которые находятся на глубине до четырех метров.

Ежедневно в зоне задымления проводят мониторинг состояния воздуха, идет подсчет причиненного пожаром ущерба. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и региональное министерство лесного хозяйства и природопользования проводят проверку.

«Есть предложения провести проверку всех полигонов региона. Наша задача не только полностью ликвидировать последствия происшествия, но и сделать все необходимое, чтобы подобные ситуации не повторялись», - сказал губернатор Михаил Евраев.

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