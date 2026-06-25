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НовостиОбщество25 июня 2026 8:54

В Ярославле проверяют готовность укрытий в домах

Учения по действиям в случае тревоги прошли в Кировском районе города
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле проверяют готовность подвалов, которые могут служить укрытиями.

В Ярославле проверяют готовность подвалов, которые могут служить укрытиями.

Фото: Мэрия Ярославля.

Специалисты проверили подвалы домов в Кировском районе Ярославля, которые в случае атаки могут служить укрытием для людей. Для представителей УК провели занятие, во время которого показали, каким требованиям должны соответствовать помещения, чем быть оборудованы.

«Особое внимание уделено наличию удобных входов и выходов, возможности длительного пребывания людей, размещению необходимого оборудования и обеспечению комфортных условий для граждан», - сказали в мэрии города.

Как сообщает «Городской телеканал», более 300 подвалов Ярославля могут служить укрытиями при беспилотной и ракетной атаках. Они находятся в многоквартирных домах и должны содержаться в нормативном состоянии – быть сухими, освещенными, обеспеченными водой. За этим следит специальная комиссия.

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