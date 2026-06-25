В Ярославле проверяют готовность укрытий в домах

В Ярославле проверяют готовность подвалов, которые могут служить укрытиями. Фото: Мэрия Ярославля.

Специалисты проверили подвалы домов в Кировском районе Ярославля, которые в случае атаки могут служить укрытием для людей. Для представителей УК провели занятие, во время которого показали, каким требованиям должны соответствовать помещения, чем быть оборудованы.

«Особое внимание уделено наличию удобных входов и выходов, возможности длительного пребывания людей, размещению необходимого оборудования и обеспечению комфортных условий для граждан», - сказали в мэрии города.

Как сообщает «Городской телеканал», более 300 подвалов Ярославля могут служить укрытиями при беспилотной и ракетной атаках. Они находятся в многоквартирных домах и должны содержаться в нормативном состоянии – быть сухими, освещенными, обеспеченными водой. За этим следит специальная комиссия.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен