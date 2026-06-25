Врач рассказал, почему поцелуй может привести к онкологии

Поцелуй может привести к серьезным болезням. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поцелуй может спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, а в некоторых случаях даже привести к онкологическому заболеванию. Почему это происходит, со ссылкой на "Абзац" рассказывает телеканал "Саратов 24".

Постепенно разрушать желудок способна бактерия хеликобактер пилори, которая живет в организмах миллионов людей. По словам врача-терапевта Виктора Лишина, если у человека есть генетическая предрасположенность, то даже обычные поцелуи могут привести к серьезным последствия.

"Эта бактерия может легко передаваться от человека к человеку через слюну, грязные руки и общую посуду. Поэтому при ее выявлении у одного из членов семьи обследование и лечение рекомендовано пройти всем, кто с ним контактирует", - говорит медик.

Он уверен, что даже при отсутствии симптомов болезни желудка, если бактерия обнаружена, ее обязательно нужно лечить.

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