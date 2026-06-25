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НовостиОбщество25 июня 2026 6:00

В Рыбинске продали "дом мадам Грицацуевой" за 1,9 миллиона рублей

Дом, известный благодаря фильму "12 стульев" , построен почти 200 лет назад
Полина ВАЧНАДЗЕ
"Дом мадам Грицацуевой" в Рыбинске обрел нового собственника.

"Дом мадам Грицацуевой" в Рыбинске обрел нового собственника.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Рыбинске доходный дом Журавлевых, благодаря фильму "12 стульев" Леонида Гадая известный как "дом мадам Грицацуевой", продали на торгах. Особняк и участок площадью в 426 квадратов ушли за 1,9 миллиона рублей.

Объект культурного наследия, которому почти 200 лет, находится сейчас в плачевном состоянии. Прежний собственник не занимался его содержанием, что только ухудшило положение.

"Поэтому мы обратились в суд с иском об изъятии, и теперь у знакового места появился шанс на возрождение", – рассказал губернатор.

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