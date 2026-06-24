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НовостиОбщество24 июня 2026 16:11

Ногу сломишь: как жители темного переславского двора обходятся без асфальта

Одна из горожанок получила травму по дороге домой
Георгий БРИНЧУК
Так двор выглядит в светлое время суток. Фото: Народный фронт Ярославль.

Так двор выглядит в светлое время суток. Фото: Народный фронт Ярославль.

Единственный фонарь у дома № 4 на улице 50 лет Комсомола в Переславле-Залесском перестал гореть три года назад. А в 2025 году на этом участке дороги сняли асфальт.

Источник освещения тут теперь – свет из окон. А на проезде одна женщина споткнулась в темноте и сломала ногу. Жильцы пожаловались на прямую линию с президентом и в Народный фронт.

В администрации округа сообщили, что заявку на ремонт фонаря направили в "Центр благоустройства территорий", его починят к середине июля. А дорожное покрытие, которое сняли при ремонте трубопроводов в районе, должны восстановить до конца года, когда сделают капремонт подъездных путей к детсаду. Сейчас готовят документацию для выбора подрядчика. НФ взял ситуацию на контроль.