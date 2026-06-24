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НовостиОбщество24 июня 2026 11:32

В Ярославской области планируют оптимизировать МФЦ

Их структура изменится с 1 июля
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области собираются оптимизировать МФЦ.

В Ярославской области собираются оптимизировать МФЦ.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области собираются оптимизировать МФЦ. Об этом со ссылкой на министра цифрового развития региона Максима Бартыкова сообщает ГТРК «Ярославия».

В Ярославской области на данный момент работает 21 офис «Мои документы», в каждом есть руководитель и его заместитель. С 1 июля один начальник будет возглавлять несколько филиалов, что позволит увеличить зарплаты рядовых специалистов и набрать недостающих сотрудников.

Кроме того, офисы планируют разделить на четыре группы. На прежних местах продолжат оказывать услуги по регистрации актов гражданского состояния, регистрировать рождение и смерти.

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